Пожар в доходном доме Смирнова локализовали

Для оперативной ликвидации чрезвычайной ситуации задействованы 27 человек личного состава и семь специализированных автомобилей противопожарной службы.

В воскресенье, 3 июня, в историческом здании Адмиралтейского района Санкт-Петербурга вспыхнул пожар. Инцидент произошел около 13:00 в помещении второго этажа доходного дома Смирнова на набережной Обводного канала, сообщает официальный представитель ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Предварительно установлено, что пламя возникло в процессе реставрации трехкомнатной квартиры площадью 130 кв.м. Возгоранию подверглось пространство площадью 45 квадратных метров. По состоянию на текущий момент сведений о пострадавших не поступало.

Через полчаса после начала тушения, в 13:35, пожару был присвоен повышенный ранг сложности — категория 1-БИС. Локализовать очаг огня удалось к 14:12.

Для оперативной ликвидации чрезвычайной ситуации задействованы 27 человек личного состава и семь специализированных автомобилей противопожарной службы.

Ранее мы сообщили о том, что при пожаре в квартире на Серпуховской пострадала женщина.

Видео: Piter.TV