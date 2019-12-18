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При пожаре в квартире на Серпуховской пострадала женщина
Сегодня, 19:59
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При пожаре в квартире на Серпуховской пострадала женщина

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В четырехкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 25 "квадратов".

В Адмиралтейском районе вечером 30 мая произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании по адресу: Серпуховская улица, 7, поступило на пульт спасателей в 18:31. В четырехкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 25 "квадратов". Огонь ликвидировали к 19:38. 

В результате пострадала женщина, ее госпитализировали в медицинское учреждение города. Пожар тушил 21 человек личного состава МЧС, также привлекали пять единиц техники. Все обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее мы сообщили о том, что в доме на улице Верности в двух квартирах обгорели входные двери. А еще на лестничной клетке полыхала обстановка на площади 3 "квадрата". 

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар, серпуховская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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