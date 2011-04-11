В квартире доходного дома Смирнова вспыхнул пожар

Данные о возможных пострадавших пока отсутствуют.

Пресс-служба МЧС Петербурга сообщила информацию о возгорании в доходном доме Смирнова, расположенном на набережной Обводного канала. Сообщается, что огонь охватил второй этаж реконструируемого здания, пожирая помещение квартиры.

Данные о возможных пострадавших пока отсутствуют. На место происшествия направлены подразделения пожарной службы.

Сам доходный дом, построенный в 1886 году архитектором Николаем Ивановым, носит имя владельца — Якова Яковлевича Смирнова.

Ранее мы сообщили о том, что на заводе в Янино пожар локализовали на площади 800 кв.м. Около четырех часов дня 2 июня пожар на лакокрасочном заводе "Пигмент" в Янино был локализован. На место пожара был направлен поезд с 180 тоннами воды. Общая площадь пожара составляет 800 кв.м, также сгорело несколько гражданских автомобилей. Информация о пострадавших не поступала. Мобильная лаборатория Госэконадзора Ленобласти проведет отбор проб атмосферного воздуха в Янино для анализа на содержание ПДК.

Фото и видео: Piter.TV