В Петербурге задержали подозреваемого, который принудил заниматься проституцией несовершеннолетнюю

Тело девушки летом было найдено в одной из квартир в Балашихе.

В Петербурге задержали 43-летнего подозреваемого В., который принудил заниматься проституцией несовершеннолетнюю петербурженку. Он с июля находился в федеральном розыске. Об этом стало известно Piter.tv.

Было установлено, что находясь на территории Адмиралтейского района Петербурга с 1 декабря 2021 по 21 января 2022 года, он привлек к занятию проституцией 17-летнюю К. Он сделал это путем уговоров, угрожал применением насилия. Также он получил доступ к мобильным устройствам К. и через соцсети искал клиентов для неё для оказания интимных услуг за деньги.

В июле в Балашихе был найден труп девушки с множественными линейными ранами. Были возбуждены уголовные дела по факту убийства, вовлечения в занятие проституцией и нарушения неприкосновенности частной жизни. В. был объявлен в федеральный розыск.

Подозреваемый был задержан в Петербурге 14 декабря у дома по 2-му Предпортовому проезду.

Депутаты планируют запретить рекламу сексуальных услуг в Петербурге.

Фото: Piter.tv