Депутаты планируют запретить рекламу сексуальных услуг в Петербурге

Поправку решено было внести в уже существующий закон "О рекламе".

В среду, 14 декабря, парламентарии Северной столицы во втором чтении рассмотрели законопроект, направленный против рекламы сексуальных услуг в городе. Депутаты Всеволод Беликов, Павел Крупник и Денис Четырбок, которые выступили авторами инициативы, выступают за отмену подобных объявлений на федеральном уровне.



Кроме того, в ходе заседание было дано определение самому понятию "сексуальные услуги". Соответствующую поправку внесли в закон "О рекламе".



Кроме того, за распространение рекламных объявлений с интимным содержанием могут увеличить штраф. Такие дополнения предлагается внести в КоАП.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские депутаты разрешили продлить договоры на установку ларьков.

Фото: Piter.TV