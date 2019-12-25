Петербургские депутаты разрешили продлить договоры на установку ларьков

Законопроект касается соглашений, заключённых с 14 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года.

Аренду торговых ларьков в Северной столице продлят от 5 до 7 лет, освободя бизнесменов от необходимости заново участвовать в торгах. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении в среду, 14 декабря.

Документ касается соглашений, заключённых с 14 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года. Заявление об их продлении будут рассматривать в течение 20-ти дней.

По словам представителя губернатора Петербурга в ЗакСе Константина Сухенко, мера поддержки будет касаться примерно 700 нестационарных торговых объектов, примерно у 100 из них истекают сроки аренды в этом году.

Ранее мы сообщили о том, что в ЗакСе Петербурга утвердили закон об уличных музыкантах.

Фото: Piter.TV