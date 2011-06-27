Пассажиры автобуса на севере Петербурга обезвредили мужчину с пистолетом

Вечером во вторник, 29 октября, в Парголово пассажиры автобуса сами обезвредили 46-летнего мужчину, который угрожал им оружием, сообщает 78.ru со ссылкой на полицию.
Происшествие произошло на Выборгском шоссе. Правоохранительные органы изъяли пистолет с надписью "ПМ ULTRA" и задержали агрессора.
Ранее задержанный был осуждён, в частности за грабеж и угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью.
Ранее мы сообщили о том, что неизвестный совершил разбойное нападение на женщину в Тосненском районе.
Фото: PIter.TV
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