Пассажиры автобуса на севере Петербурга обезвредили мужчину с пистолетом

Происшествие произошло на Выборгском шоссе.

Вечером во вторник, 29 октября, в Парголово пассажиры автобуса сами обезвредили 46-летнего мужчину, который угрожал им оружием, сообщает 78.ru со ссылкой на полицию.

Происшествие произошло на Выборгском шоссе. Правоохранительные органы изъяли пистолет с надписью "ПМ ULTRA" и задержали агрессора.

Ранее задержанный был осуждён, в частности за грабеж и угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью.