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Пассажиры автобуса на севере Петербурга обезвредили мужчину с пистолетом
Сегодня, 13:20
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Пассажиры автобуса на севере Петербурга обезвредили мужчину с пистолетом

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Происшествие произошло на Выборгском шоссе.

Вечером во вторник, 29 октября, в Парголово пассажиры автобуса сами обезвредили 46-летнего мужчину, который угрожал им оружием, сообщает 78.ru со ссылкой на полицию.

Происшествие произошло на Выборгском шоссе. Правоохранительные органы изъяли пистолет с надписью "ПМ ULTRA" и задержали агрессора.

Ранее задержанный был осуждён, в частности за грабеж и угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее мы сообщили о том, что неизвестный совершил разбойное нападение на женщину в Тосненском районе.

Фото: PIter.TV 

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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