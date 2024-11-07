В акватории Финского залива обнаружили тела двух рыбаков

В МЧС напомнили о законе, воспрещающем выход на лед.

Сегодня в водах Финского залива обнаружили тела двух рыбаков. В пресс-службе МЧС Ленинградской области напомнили о запрете выхода на лед местных акваторий.

Согласно статье 2.10-1 областного закона Ленинградской области от 02.07.2003 №47-оз "Об административных правонарушениях" выход граждан на ледовое покрытие водных объектов в период и в местах действия запрета, установленного органами местного самоуправления, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи рублей до пяти тысяч рублей. МЧС Ленинградской области

Напомним, ранее мы рассказывали, что до 2030 года в Петербурге актуализируют план защиты прибрежных территорий.

Фото: МЧС Ленинградской области