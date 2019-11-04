В Якутии задержаны подозреваемые в многомиллионном мошенничестве

Ирина Волк рассказала о преступной деятельности жителей Смоленской области и Ставрополья в различных регионах РФ.

На территории Якутии российскими правоохранительными органами задержаны подозреваемые в многомиллионном мошенничестве. Соответствующее заявление сделала через социальные сети официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она заметила, что злоумышленники под предлогом инвестирования и получения выгоды похищали денежные средства тех лиц, которые им доверились. Одним из потерпевших стал местный житель. Мужчина стремился заработать, но в итоге у него отобрали более четырех миллионов рублей. Когда жертва поняла, что попалась на уловку аферистов, то обратилась в полицию. Позже оперативникам удалось установить личность и местоположение подозреваемого. Он был задержан совместно с коллегами из Смоленской области.

В ходе обыска обнаружены более 120 сим-карт, свыше 20 банковских карт и другие предметы, имеющие доказательственное значение. пресс-служба МВД РФ

В МВД добавили, что житель Смоленской области может быть причастен к совершению более 80 аналогичных преступлений на территории различных регионов страны. Фигурант расследования заметил, что действовал по указаниям жителя Ставропольского края, которого оперативники также задержали. По факту криминальной деятельности ведется уголовное дело по статье 159 УК РФ. Подозреваемые отпущены под подписку о невыезде.

В Петербурге задержан водитель, который похищал телефоны и деньги у нетрезвых пассажиров.

Фото и видео: МВД Медиа