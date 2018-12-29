С 25 января по 24 февраля.

С 25 января по 24 февраля в Выставочном зале "Эрмитаж – Выборг" пройдет выставка "GOODWOOD". Об этом сообщается в паблике соцсети "ВКонтакте" "Интересный Выборг".

Экспозиция проводится уже в шестой раз. Ее главной целью является возможность представить дерево в качестве материала для создания скульптур в европейском стиле. Основной породой дерева стала сосна.

Дерево было одним из первых материалов, который люди научились обрабатывать и активно использовать в изготовлении предметов. Оно легко в обработке, обладает прекрасными конструктивными качествами, красивыми цветом и фактурой. В любой этнографической коллекции всегда найдутся деревянные артефакты. Но дерево не осталось число ремесленным материалом народного искусства. Оно нашло применение в авторских ювелирных украшениях, где, соседствуя с металлом и камнями, находится на острие современного дизайна. Оно используется в современной скульптуре, где пластические поиски продолжают традиции русского авангарда.

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Источник: паблик соцсети "ВКонтакте" "Интересный Выборг"