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В Выставочном зале "Эрмитаж – Выборг" пройдет выставка "GOODWOOD"
Сегодня, 17:08
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KaterinaKono13

В Выставочном зале "Эрмитаж – Выборг" пройдет выставка "GOODWOOD"

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С 25 января по 24 февраля.

С 25 января по 24 февраля в Выставочном зале "Эрмитаж – Выборг" пройдет выставка "GOODWOOD". Об этом сообщается в паблике соцсети "ВКонтакте" "Интересный Выборг". 

Экспозиция проводится уже в шестой раз. Ее главной целью является возможность представить дерево в качестве материала для создания скульптур в европейском стиле. Основной породой дерева стала сосна.

 Дерево было одним из первых материалов, который люди научились обрабатывать и активно использовать в изготовлении предметов. Оно легко в обработке, обладает прекрасными конструктивными качествами, красивыми цветом и фактурой. В любой этнографической коллекции всегда найдутся деревянные артефакты. Но дерево не осталось число ремесленным материалом народного искусства. Оно нашло применение в авторских ювелирных украшениях, где, соседствуя с металлом и камнями, находится на острие современного дизайна. Оно используется в современной скульптуре, где пластические поиски продолжают традиции русского авангарда. 

Ранее в Piter.TV: В Выборге пройдет 20-й турнир по волейболу в честь 75 годовщины освобождения блокады Ленинграда

Источник: паблик соцсети "ВКонтакте" "Интересный Выборг"

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Категории: Выборг,

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