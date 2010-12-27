В выставочный центр "Эрмитаж – Выборг" экспортируется одна из коллекций Государственного Эрмитажа

В выставочный центр "Эрмитаж – Выборг" привезут новую экспозицию из коллекции Государственного Эрмитажа. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.
Экспозиция называется "От неоклассицизма до импрессионизма. Французская живопись и скульптура XIX века из собрания Эрмитажа". Выставка приехала в Выборг в рамках национального проекта "Культура" и регионального проекта "Творческие люди", основной целью которого является реализация творческого потенциала нации.
С Государственным Эрмитажем область сотрудничает уже несколько лет. Подобные выставки – это возможность для горожан и гостей города увидеть коллекции из собрания крупнейшего музея мира. Школьник и воспитанники школ искусств могут воочию увидеть произведения великих мастеров. Таким образом, несмотря на расстояние между городами, культура становится доступной каждому
- подчеркнул Владимир Цой, председатель комитета по культуре Ленобласти.
Жители Выборга смогут увидеть 4 тематических раздела, объединенные памятниками скульптуры и живописи. Выставка включает в себя много жанров и направлений. Здесь зритель сможет увидеть и анималистические скульптуры, и исторические сцены, и сюжеты различных эпох и жанров.
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Фото: пресс-служба правительства Ленобласти
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