Молоко в Ленобласти стало дороже на 17 рублей: мнение экспертов

Если в прошлом году покупатели могли купить пастеризованное молоко за 67 рублей, то в этом году оно стоит 74 рубля.

Почти за год молоко в Ленобласти стало дороже на 17 рублей, чем в городских магазинах. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

За 11 месяцев продукт стал на 8,8% дороже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас пастеризованное молоко обойдется покупателю примерно в 74 рубля, хотя в прошлом году литр стоял около 67 рублей. Эксперты указывают на то, что в северной столице молоко подорожало более, чем на 5 рублей.

В целом по России молочная продукция выросла в цене на 4,4%, что составляет около 2-3 рублей.

Ранее Piter.TV сообщил, что в выходные дорожные службы Ленобласти будут дежурить круглосуточно.

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