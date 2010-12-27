В выходные дорожные службы Ленобласти будут дежурить круглосуточно

В субботу и воскресенье ожидается мокрый снег. На дорогах гололедица.

Дорожные службы будут круглосуточно убирать проезжую часть в ближайшие выходные. Об этом сообщил комитет по дорожному хозяйству Ленобласти.

Порядка 600 машин будут готовы к любым погодным катаклизмам. Синоптики прогнозируют перепады температур от -1 до +6 градусов по Цельсию. В связи с этим вероятность появления гололеда увеличивается. Также метеорологи заверили, что на выходных в Ленобласти пройдет мокрый снег.

ГКУ "Ленавтодор" обращается к автомобилистам с просьбой соблюдать скоростной режим на проезжей части, быть внимательнее на дорогах, а также пропускать спецтехнику.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Выборгском Доме культуры чествовали учителей.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти