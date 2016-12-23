В "Эрмитаж-Выборг" открылась выставка стекла XVI – начала XXI века

Исполняющий обязанности главы администрации Выборгского района Валерий Савинов выразил признательность правительству Ленинградской области и представителям Государственного Эрмитажа за формирование туристического образа Выборга.

В конце прошлой недели в "Эрмитаж-Выборг" состоялось торжественное открытие выставки произведений западноевропейского и русского художественного стекла XVI – начала XXI века из фондов отдела западноевропейского прикладного искусства и отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Исполняющий обязанности главы администрации Выборгского района Валерий Савинов выразил признательность правительству Ленобласти и представителям государственного Эрмитажа за формирование туристического образа Выборга.

На открытии выставки "Стекло, которым любовались. Шедевры XVI – XXI веков из собрания Государственного Эрмитажа" побывал и директор государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

На выставке можно увидеть более 190 экспонатов – это изящная посуда, бокалы, кубки, стеклярусные художественные композиции и многое другое.

Ранее на Piter.TV: Выборге в преддверии Дня Победы состоится велопробег и показ фильма под открытым небом.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО