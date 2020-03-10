В Выборге в преддверии Дня Победы состоится велопробег и показ фильма под открытым небом

В Выборге уже сегодня мая состоится традиционный велопробег. Старт ему будет дан в 11:00 на Красной площади.

В администрации Выборгского района состоялось итоговое заседание оргкомитета по подготовке празднования 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Помимо представителей администрации в его состав входят военнослужащие, медики, спасатели, полицейские, руководители районного Совета ветеранов, филиала Центра соцзащиты населения. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Мероприятия пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В связи с этим акция "Бессмертный полк" 9 мая пройдет в онлайн-формате. Подать заявку на участие можно до 7 мая на официальном сайте проекта "Бессмертный полк онлайн" или через соцсети: ВКонтакте и Одноклассники.

По традиции муниципальные образования присоединились к всероссийской акции "Георгиевская ленточка". Символ Победы волонтеры раздают всем желающим. В Выборге получить ленточку можно на трех городских площадках 3 и 5 мая в 17:00 и 9 мая на самом празднике.

В Выборге 3 мая состоится традиционный велопробег. Старт ему будет дан в 11:00 на Красной площади. Финишируют велосипедисты на площади Выборгских полков. Наиболее подготовленные затем проедут до поселка Подборовье и обратно.

С 4 по 9 мая в Доме молодежи впервые можно будет посетить квест-комнату виртуальной реальности "Битва за Сталинград". Требуется предварительная регистрация.

Возложение венков и цветов на воинских захоронениях: мемориал "Петровка", мемориал на Южном кладбище, братское захоронение "4 км Ленинградского шоссе" состоится 8 мая. По этим же местам проедут участники автопробега "Дорогами Победы". Регистрация на него открыта так же в группе Дома молодежи.

Выборг также 8 мая присоединится к всероссийской акции "Поем всем двором". Агитбригады выступят на набережной Адмирала Апраксина, в Сквере Молодежи, Саду скульптур, парке Ленина, у лодочной станции, возле ТЦ "Находка" (Ленинградское ш., д. 57). Выступления будут начинаться в интервале с 12:00 до 15:00.

Также 8 мая на Красной площади Выборга состоится кинопоказ под открытым небом. В рамках всероссийской акции "Ласточки победы" будет представлен фильм "Небесный тихоход". Начало в 17:00. По окончании фильма, в 18:30 перед зрителями выступит Заслуженный коллектив народного творчества РФ ансамбль "Вереск".

В День Победы основным местом проведения мероприятий в Выборге станет Красная площадь. О них будет сообщено дополнительно.

Ранее в Выборге презентовали туристический сезон.

Фото: Piter.tv; пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО