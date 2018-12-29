В Выборге пройдет 20-й турнир по волейболу в честь 75 годовщины освобождения блокады Ленинграда

В Выборге пройдет 20-й турнир по волейболу среди женских "40+" и мужских "45+" команд ветеранов. Мероприятие приурочено к 75 годовщине снятия блокады Ленинграда.
Церемония торжественного открытия состоится уже в предстоящую субботу, 26 января, в 10:30 в игровом зале МАУ СЗК "Фаворит" (бассейн) по адресу: г Выборг, ул. Приморская-41.
Участниками турнира станут 8 мужских ("Фантом", "Старт", "Луч", "Рощино", "Ветераны Благодатное", "RailwayTeam", "Искра", Приозерск") и 8 женских команд ("Атланта", "Аврора", "Винтаж", "Прима", "Приморск", "Пляжницы", "Питер 40+", "Фортуна", "Сосновый бор").
Соревнования пройдут в спортивных залах, расположенных по следующим адресам:
- "Южный" по адресу: г. Выборг, ул.Рубежная-33;
- МБОУ "СОШ №10" по адресу: г. Выборг, ул.Рубежная-31;
- УСЗ "Фаворит" по адресу: г. Выборг, ул. Круговая д.1.
- МАУ СЗК "Фаворит" (бассейн) по адресу: г Выборг, ул. Приморская-41
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