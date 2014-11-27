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В Верхнем Суздальском озере спасены трое детей и женщина
Сегодня, 16:14
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Верхнем Суздальском озере спасены трое детей и женщина

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Дети отправлены в больницу для детального осмотра.

В Выборгском районе Петербурга при купании в Верхнем Суздальском озере спасены трое детей и женщина. Об этом сообщили в МЧС по Санкт-Петербургу.

Спасателями сезонного поста ВОСВОД и Поисково-спасательной службы были извлечены на берег начавшие тонуть мальчик и две девочки 11-14 лет и молодая женщина. Дети отправлены в больницу для детального осмотра.

Ранее в водоемах Ленобласти за сутки утонули четыре человека.

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Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)

Теги: купание, озеро, утонули
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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