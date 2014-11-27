В Выборгском районе Петербурга при купании в Верхнем Суздальском озере спасены трое детей и женщина. Об этом сообщили в МЧС по Санкт-Петербургу.
Спасателями сезонного поста ВОСВОД и Поисково-спасательной службы были извлечены на берег начавшие тонуть мальчик и две девочки 11-14 лет и молодая женщина. Дети отправлены в больницу для детального осмотра.
Ранее в водоемах Ленобласти за сутки утонули четыре человека.
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Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)
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