Дети отправлены в больницу для детального осмотра.

В Выборгском районе Петербурга при купании в Верхнем Суздальском озере спасены трое детей и женщина. Об этом сообщили в МЧС по Санкт-Петербургу.

Спасателями сезонного поста ВОСВОД и Поисково-спасательной службы были извлечены на берег начавшие тонуть мальчик и две девочки 11-14 лет и молодая женщина. Дети отправлены в больницу для детального осмотра.

Ранее в водоемах Ленобласти за сутки утонули четыре человека.

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Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)