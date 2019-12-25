В Сосновом Бору газифицирован дом семьи, где воспитывают 18 детей

Супруги Кравцовы воспитывают 18 детей – 11 сыновей и 7 дочерей.

В Год семьи в Сосновом Бору газифицировали дом многодетной семьи Кравцовых: Евгений и Ольга воспитывают 18 детей. Об этом рассказали в администрации Ленинградской области.

Супруги Кравцовы воспитывают 18 детей – 11 сыновей и 7 дочерей. Ольга Кравцова имеет звание "Мать-героиня". Евгений Кравцов награжден знаком отличия "Отцовская доблесть".

В России в рамках догазификации создана техническая возможность подключения почти 1,5 млн домовладений, сетевым газом обеспечены более 700 тысяч потребителей. В Ленинградской области принято 44 тысячи заявок на догазификацию, заключено 42 645 договоров, до границ участков проложено 35 222 газопровода, природный газ подключен в 12697 домах.

Фото: администрация Ленобласти