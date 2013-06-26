В Шушарах десятиклассница легла спать и не проснулась
Полицейские Пушкинского района выясняют причину внезапной смерти девочки-подростка.
Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», труп 16-летней в квартире на Колпинском шоссе обнаружил отец. Он сообщил, что дочь легла спать вечером 11 декабря, а утром 12 декабря не проснулась.
Не теле нет внешних признаков насильственной смерти. Тело отправили в морг, следователи изъяли смартфон школьницы.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Полицейские Пушкинского района выясняют причину внезапной смерти девочки-подростка.
Как стало известно АН "Оперативное прикрытие", труп 16-летней в квартире на Колпинском шоссе обнаружил отец. Он сообщил, что дочь легла спать вечером 11 декабря, а утром 12 декабря не проснулась.
сТело отправили в морг, следователи изъяли смартфон школьницы.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в квартире на проспекте Солидарности обнаружили два трупа мужчин.
Фото: Piter.tv
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