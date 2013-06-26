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В Шушарах десятиклассница легла спать и не проснулась
Сегодня, 8:35
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В Шушарах десятиклассница легла спать и не проснулась

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Полицейские Пушкинского района выясняют причину внезапной смерти девочки-подростка. Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», труп 16-летней в квартире на Колпинском шоссе обнаружил отец. Он сообщил, что дочь легла спать вечером 11 декабря, а утром 12 декабря не проснулась. Не теле нет внешних признаков насильственной смерти. Тело отправили в морг, следователи изъяли смартфон школьницы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские Пушкинского района выясняют причину внезапной смерти девочки-подростка.

Как стало известно АН "Оперативное прикрытие", труп 16-летней в квартире на Колпинском шоссе обнаружил отец. Он сообщил, что дочь легла спать вечером 11 декабря, а утром 12 декабря не проснулась.

сТело отправили в морг, следователи изъяли смартфон школьницы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в квартире на проспекте Солидарности обнаружили два трупа мужчин.

Фото: Piter.tv

Теги: колпинское шоссе, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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