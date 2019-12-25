В Пулково ветеринарный контроль прошли 300 гусят

В грузовом терминале аэропорта Пулково инспекторы Управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 300 племенных суточных гусят. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
Пернатые были отправлены племенным птицезаводом из Республики Башкортостан и следовали в адрес фермерского хозяйства из Ленинградской области. Нарушений не было зафиксировано, гусята направлены к получателю.
С начала года это первый случая прохождения племенными гусятами ветеринарного контроля в Пулково.
На прошлой неделе из Петербурга в Либерию отправили 26 тонн курицы.
Фото: Россельхознадзор
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