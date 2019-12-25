В Пулково ветеринарный контроль прошли 300 гусят

Они отправятся в адрес фермерского хозяйства из Ленинградской области.

В грузовом терминале аэропорта Пулково инспекторы Управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 300 племенных суточных гусят. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Пернатые были отправлены племенным птицезаводом из Республики Башкортостан и следовали в адрес фермерского хозяйства из Ленинградской области. Нарушений не было зафиксировано, гусята направлены к получателю.

С начала года это первый случая прохождения племенными гусятами ветеринарного контроля в Пулково.

На прошлой неделе из Петербурга в Либерию отправили 26 тонн курицы.

Фото: Россельхознадзор