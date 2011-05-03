В Приморском районе Петербурга задержали лжеинспектора

Автомобиль нарушителя был перемещен на специальную стоянку.

В ночь с 15 на 16 октября, около 23:20, на улице Ивинской в Приморском районе Петербурга сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль марки Mercedes, которым управлял 18-летний юноша, не имевший водительского удостоверения. Примечательно, что водитель был одет в форму сотрудника дорожно-патрульной службы.

"Ряженый" сотрудник полиции был доставлен в местное отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. В результате молодому человеку были выписаны административные штрафы: по статье 12.7 КоАП РФ ("Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления") и по статье 17.12 КоАП РФ ("Незаконное ношение форменной одежды со знаками отличия").

Автомобиль нарушителя был перемещен на специальную стоянку.