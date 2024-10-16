Новый рейд по стритрейсерам прошел в Петербурге

Семеро участников несостоявшихся гонок вызвали подозрение в состоянии алкогольного опьянения, поэтому их направили на медицинское освидетельствование.

В преддверии выходных дней Госавтоинспекция получила сведения о планируемом проведении несанкционированного мероприятия уличных гонщиков на Крестовском острове. Такие встречи нередко сопровождаются грубыми нарушениями правил дорожного движения, что представляет угрозу для безопасности окружающих. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские предприняли оперативные меры для предотвращения опасных действий стритрейсеров. В ночь на 12 и 13 октября была проведена профилактическая работа, в результате которой 42 водителя были привлечены к административной ответственности. Семеро участников несостоявшихся гонок вызвали подозрение в состоянии алкогольного опьянения, поэтому их направили на медицинское освидетельствование. Однако двое из них категорически отказались проходить освидетельствование, что также привело к привлечению их к административной ответственности.

Кроме того, были проверены транспортные средства участников мероприятия, и у шести автомобилей были обнаружены конструктивные изменения, что привело к составлению административных материалов на владельцев этих автомобилей.

Девять автомобилей были эвакуированы прямо с Крестовского острова из-за подозрений в изменении их номерных агрегатов. Владельцам таких автомобилей может грозить уголовная ответственность по статье 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства).