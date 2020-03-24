В Пионерском саду будет создан сад непрерывного цветения с кустарниками и многолетниками

Специалисты создадут эффект непрерывного цветения с помощью посадок разных видов и сортов растений с учетом чередования сроков их цветения.

В Пионерском саду высадят гортензии, кусты сирени и декоративные кустарники. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Сад облагородят в 2021 году в рамках ремонта сада. Для оформления цветников используют луковичные (мускари, нарциссы, крокусы) и многолетние растения (седум ложный, молодило, камнеломка, астильба).

Комитет составляет список территорий зеленых насаждений, где высадят сады непрерывного цветения. Они будут в каждом районе города. Выбирать сад будут исходя из популярности среди жителей и гостей Петербурга.

Сад непрерывного цветения также появится в Красногвардейском районе на набережной реки Охты.

Фото: Piter.TV