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В Пионерском саду будет создан сад непрерывного цветения с кустарниками и многолетниками
Сегодня, 17:42
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Пионерском саду будет создан сад непрерывного цветения с кустарниками и многолетниками

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Специалисты создадут эффект непрерывного цветения с помощью посадок разных видов и сортов растений с учетом чередования сроков их цветения.

В Пионерском саду высадят гортензии, кусты сирени и декоративные кустарники. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Сад облагородят в 2021 году в рамках ремонта сада. Для оформления цветников используют луковичные (мускари, нарциссы, крокусы) и многолетние растения (седум ложный, молодило, камнеломка, астильба). 

Комитет составляет список территорий зеленых насаждений, где высадят сады непрерывного цветения. Они будут в каждом районе города. Выбирать сад будут исходя из популярности среди жителей и гостей Петербурга. 

Сад непрерывного цветения также появится в Красногвардейском районе на набережной реки Охты.

Фото: Piter.TV

Теги: благоустройство, пионерский сад, сад непрерывного цветения
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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