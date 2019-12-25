Сад непрерывного цветения появится на набережной реки Охты в 2022 году

Деревья на участке невозможно высадить из-за подземного коллектора.

На набережной реки Охты в 2022-м году появится сад непрерывного цветения с многолетними и злаковыми растениями. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга.

Работы будут проходить на участке от Комаровского до Малоохтинского моста вдоль Большеохтинского проспекта. На это участке находится подземный коллектор, поэтому деревья не посадить.

Комитет проводил конкурс на концепцию благоустройства территории. Его выиграли студенты СПбГАСУ Юлия Ким и Мария Зубенко. Они предложили украсить набережную растениями, которые непрерывно в течение всего сезона будут наполнять ее красками. Теплая цветовая гамма будет переходить в холодные оттенки.

К реализации планируют приступить в апреле-мае следующего года.

Напомним, в этом году в Петербурге благоустроят 42 общественных пространства.

Фото: ВКонтакте / Комитет по благоустройству