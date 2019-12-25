На благоустройство объектов город готов выделить 2,4 млрд. рублей. Власти уже заключили 74 госконтракта.

В этом году в Петербурге благоустроят 42 общественных пространства в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды". Об этом в четверг, 1 июля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, 30 городских объекта находятся на контроле районных администраций, ещё за 12 пространств отвечает комитет по благоустройству города. В список значимых объектов вошли: набережные рек Охты (второй этап) и Оккервиль, территория Заневского и Бестужевского парка (второй этап), территория у Суздальских озёр, а также общественное пространство перед Российской национальной библиотекой. В настоящий момент власти Петербурга проектируют еще 27 объектов.

Ранее мы писали, что в Петербурге назвали парки, которые ждет скорое благоустройство.

Фото: Piter.tv