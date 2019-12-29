В Петербурге женщине удалили опухоль в груди весом 6,5 кг

Операция длилась четыре часа.

Хирурги Петербургского онкоцентра провели уникальную операцию, удалив 70-летней пациентке гигантскую опухоль из грудной полости. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.

Новообразование размером с лист А4 находилось в грудной клетке и уже начало давить на внутренние органы. Пациентке стало трудно дышать из-за этого. Однако, опухоль нашли совершенно случайно во время диспансеризации.

Операция длилась в течение четырех часов. Как только опухоль удалили, легкое женщины сразу расправилось.

Ранее петербургские онкологи первые в России смогли прооперировать почку ребенка без полного удаления органа.

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