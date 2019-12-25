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Петербургские онкологи первые в России смогли прооперировать почку ребенка без полного удаления органа
Сегодня, 19:51
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arteliseev

Петербургские онкологи первые в России смогли прооперировать почку ребенка без полного удаления органа

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Во всем мире врачи давно используют органосохраняющее лечение, когда как в России работали по старым методам.

Издание "Доктор Питер" сообщило, что в НМИЦ онкологии имени Петрова сделали первую операцию в стране ребенку с раком почки так, что орган не пришлось полностью удалять. 

Врачи сначала предложили удалить почку, несмотря на то, что размер опухоли был всего 32 на 32 миллиметра. Однако позже была найдена альтернатива. Выяснилось, что в в детском онкологическом отделении НМИЦ онкологии им. Петрова в подобных случаях применяется современный международный протокол Umbrella protocol SIOP-RTSG. Благодаря этому протоколу орган сохраняется, а сама операция щадящая, после нее маленькие пациенты с диагнозом "нефробластома" быстро приходят восстанавливаются.

Врачи смогли уменьшить опухоль Славы на 80%, а затем удалили ее с помощью лапароскопии. Послеоперационный период прошел гладко, сейчас мальчик уже дома.

Ранее мы писали, что 16 февраля движение в центре Петербурга перекроют из-за Крёстного хода.

Фото: pixabay.com

Теги: онкология, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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