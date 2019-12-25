16 февраля движение в центре Петербурга перекроют из-за Крёстного хода

Так отметят День православной молодёжи.

Как сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры, 16 февраля в Петербурге пройдёт крёстный ход от храма Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади к Казанскому кафедральному собору. Так отметят День православной молодёжи.

В связи с этим движение в центре города будет остановлено, а парковка запрещена.

Нельзя будет проехать на участке между храмом Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади и Казанским кафедральным собором.

Также с 11:00 до 12:15 для машин закроют Конюшенную площадь и Ново-Конюшенный мост.

Кроме того, до 12:40 будет запрещена парковка на Конюшенной площади, участке набережной канала Грибоедова от дома №18-20 до Невского проспекта и Казанской площади.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге прошел крёстный ход трезвенников.

Фото: ВКонтакте