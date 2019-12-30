В Петербурге прошел крестный ход трезвенников

Он проходил по территории Свято-Троицкой Александро-Невской лавры.

Сегодня, 1 января, в Петербурге прошел традиционный крестный ход православных трезвенников.

В этом году крестный ход проходил в юбилейный, 20-й раз. По территории Свято-Троицкой Александро-Невской лавры в 11:30 прошли духовенство, члены трезвеннических общин, работники социальной сферы и молодежь.

Благословение на крестный ход трезвенников дал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Собравшиеся прочли молитву и призвали начать год в духовном бодрствовании.

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Фото: ВК / "Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра"