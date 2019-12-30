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В Петербурге прошел крестный ход трезвенников
Сегодня, 15:13
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EvaRaskol

В Петербурге прошел крестный ход трезвенников

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Он проходил по территории Свято-Троицкой Александро-Невской лавры.

Сегодня, 1 января, в Петербурге прошел традиционный крестный ход православных трезвенников.

В этом году крестный ход проходил в юбилейный, 20-й раз. По территории Свято-Троицкой Александро-Невской лавры в 11:30 прошли духовенство, члены трезвеннических общин, работники социальной сферы и молодежь.

Благословение на крестный ход трезвенников дал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Собравшиеся прочли молитву и призвали начать год в духовном бодрствовании.

Ранее на Piter.TV: в новогодних гуляниях по всей России приняли участие 6,5 млн человек.

Фото: ВК / "Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра"

Теги: александро-невская лавра, крестный ход, трезвенники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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