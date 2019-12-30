Данными поделились в МВД России.

В новогодних гуляниях по всей России приняли участие 6,5 млн человек. Об этом заявили "РИА Новости" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Полицейские продолжают нести службу на праздничных концертах и в местах массовых гуляний прокомментировала спикер

Специалист добавила, что полиция не допустила нарушений правопорядка на улицах городов. Статистика показывает, что по стране состоялось 10,5 тысяч праздничных мероприятий. В общей сложности их охраняли 67,4 тысячи представителей правопорядка.

Ранее Piter.tv писал о том, что Петр Порошенко выпустил в эфир новогоднее обращение.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

