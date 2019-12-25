В Петербурге 1 июня ждут самолет из Майами

В аэропорту высадятся 66 россиян, еще 280 человек полетят в Москву.

Сегодня в Петербурге ждут самолет из Майами. В Пулково борт покинут 66 россиян, оставшиеся на борту 280 человек полетят в Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Петербурга.

Иногородние и петербуржцы, которые не могут самоизолироваться дома, направятся в обсерватор в Курортном районе. Сейчас в нем находятся около 280 человек. Обязательный карантин для всех вернувшихся из-за границы – 14 дней.

Официальный документ – предписание главного санитарного врача Санкт-Петербурга о необходимости соблюдения самоизоляции – выдают всем прибывшим из-за границы непосредственно в аэропорту. Все прилетевшие сдают тест на коронавирус, багаж дезинфицируется.

Из аэропорта прилетевших отвезут к месту проживания или в обсерватор на специальных автобусах в сопровождении экипажей ГИБДД. Всего за два месяца домой смогли вернуться около 3000 петербуржцев.

Авиакомпания S7 отменила рейсы Петербург – Томск.

Фото: Piter.TV