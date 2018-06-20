Авиакомпания S7 отменила рейсы Петербург – Томск

Российская авиакомпания S7 не будет выполнять прямые перелеты из Томска в Петербург и обратно. Об этом стало известно из информации на онлайн-табло аэропорта западносибирского города.
Изначально перевозчик планировал совершать прямые рейсы по данному маршруту с мая по октябрь текущего года. Самолеты должны были летать по понедельникам и четвергам. Первый рейс должен был состояться 27 мая, но этого не произошло.
Авиакомпания NordStar тоже отложила начало полетов в Петербург.
В конце прошлой недели в Пулково приземлился вывозной рейс из Гоа.
Фото: pixabay
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