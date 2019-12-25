В Пулково приземлился вывозной рейс из Гоа

В Петербурге сошли 188 человек, далее самолет отправился в Москву.

Вечером 28 мая в Пулково прибыл вывозной рейс из индийского штата Гоа. На борту самолета было 188 человек, большинство из них – жители Петербурга и Ленобласти. Об этом сообщает официальный Telegram-канал, в котором публикуются данные о вывозных рейсах для россиян из зарубежных стран.

В Северной столице сошли все пассажиры, далее самолет отправился в Москву. В аэропорту путешественников встречали врачи, сотрудники Роспотребнадзора, а также правоохранительных и исполнительных органов Петербурга и области. Все прибывшие должны будут находиться на карантине 14 дней.

Багаж пассажиров продезинфицировали. Всех организовано в сопровождении ГИБДД развезли по домам и местам самоизоляции.

Ранее мы писали, что спецрейс из Душанбе прибудет в Петербург 30 мая.

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