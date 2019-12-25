Спецрейс из Душанбе прибудет в Петербург 30 мая

Чтобы стать пассажиром вывозного рейса, необходимо зарегистрироваться на сайте госуслуг.

В конце мая состоится два вывозных рейса из Таджикистана в Россию. Один из них запланирован в Петербург.

Так, 30 мая в Пулково прилетят россияне из Душанбе. Известно, что на борт примут не только петербуржцев, но и тех, кто проживает в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Калининградской областях и Карелии.

Чтобы стать пассажиром рейса, необходима регистрация на сайте госуслуг. Известно, что при наличии старого билета, рейс будет бесплатным. Для этого нужно обратиться в "Уральские авиалинии".

Ранее мы сообщили, что в Пулково прибыл спецрейс из ОАЭ.

Фото: Pixabay