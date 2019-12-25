В Пулково прибыл спецрейс из ОАЭ

На борту было 289 пассажиров.

В Петербург из Дубая спецрейсом вернулись петербуржцы. Далее самолет вылетел в Москву.

Известно, что на борту находились 280 пассажиров, 42 из них совершили посадку в Петербурге.

В аэропорту россиян встретили врачи и сотрудники Роспотребнадзора. Все прибывшие обязаны отправиться на двухнедельный карантин.

Напомним, что Россия еще 27 марта прекратила авиасообщение с другими странами из-за коронавируса. Исключение составляют вывозные рейсы для россиян.

Ранее мы сообщили, что в Пулково ждут россиян из столиц Болгарии и Румынии.

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