В Пулково ждут россиян из столиц Болгарии и Румынии

Прилетевших туристов сразу поместят на двухнедельную изоляцию.

В Пулково ждут рейсы из Софии и Бухареста, 21 петербуржец и житель Ленобласти вернутся домой. Как сообщили в пресс-службе Смольного, встреча туристов в аэропорту пройдет по уже устоявшейся традиционной схеме: осмотр медиками, проведение тестов, а затем развозка по домам на двухнедельную самоизоляцию.

Согласно данным онлайн-табло Пулково, самолет SU 2061 из Бухареста, рейс которого организовал "Аэрофлотом", приземлится в Петербурге в 18:31. Данных о рейсе из Софии уточнить не удалось.

Отмечается, что за 2,5 месяца в Пулково встретили более 2000 человек, вернувшихся на родину на 30 рейсах.

Ранее мы писали, что петербуржцы прилетят домой из Австрии и Венгрии.

Фото: Piter.TV