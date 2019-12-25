Петербуржцы прилетят домой из Австрии и Венгрии

Они получат официальное предписание о соблюдении двухнедельного карантина.

Сегодня, 17 мая, в Пулково прилетит самолет из Вены. Известно, что по пути в Петербург он сделает промежуточную остановку в Будапеште.

Домой вернутся 20 жителей Петербурга и Ленобласти. После этого самолёт отправится в Москву.

В аэропорту пассажиров встретят врачи: их сразу же обследуют. Каждый получит официальное предписание о соблюдении 14-дневного карантина.

Багаж также будет продезинфицирован и отправлен в сопровождении ГИБДД на автобусах к месту самоизоляции. Слаженность работы в режиме реального времени проконтролирует официальный штаб.

Ранее мы сообщили, что в Пулково приземлился вывозной рейс из Ларнаки.

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