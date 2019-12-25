В Пулково прибыл вывозной рейс с 36 туристами из Ларнаки

Домой вернулись более 30 жителей Петербурга и Ленобласти.

В аэропорту "Пулково" успешно приземлился авиарейс, который вывез российских туристов из Ларнаки. Самолет из Кипра уже приземлился в Петербурге, свидетельствуют данные онлайн-табло.

Борт авиакомпании Cyprus Airways рейса CY 412 приземлился в 14:16. В самолете находились 36 жителей Петербурга, Ленобласти и несколько человек из других регионов.

В аэропорту Пулково прибывших ждали дополнительный санитарный контроль, сдача анализов на коронавирус, дезинфекция багажа и развозка местных жителей к месту проживания. Туристы получили предписание о необходимости провести в изоляции 14 дней, за соблюдением проследят медики и полицейские.

Жители других регионов РФ отправились на самоизоляцию в пансионаты Курортного района, где на обсервации уже находится 173 человека.

Прибывший самолет из Кипра стал еще одним из трех десятков специально организованных вывозных рейсов, которые организованы с начала введения ограничений на пересечении государственной границы России.

Фото: Piter.tv