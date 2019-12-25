В Петербурге ждут вывозной рейс с россиянами из Кипра

Домой вернутся 36 жителей Петербурга и Ленобласти.

В субботу, 16 мая, в Петербург прибудет вывозной авиарейс из города Ларнака Республики Кипр. Домой вернутся 36 человек, проживающих в Северной столице и Ленобласти, а также несколько представителей других регионов России.

В аэропорту Пулково прибывших ждет дополнительный санитарный контроль, сдача анализов на коронавирус, дезинфекция багажа и развозка местных жителей к месту проживания. Туристы получат предписание о необходимости провести в изоляции 14 дней, за соблюдением проследят медики и полицейские.

Жители других регионов РФ отправятся на самоизоляцию в пансионаты Курортного района, где на обсервации уже находится 173 человека.

Рейс из Кипра стал еще одним из трех десятков специально организованных вывозных, которые организованы с начала введения ограничений на пересечении государственной границы.

Фото: Piter.tv