ГАТИ обзавелась еще двумя беспилотниками для слежения за содержанием нежилых домов

Государственная административно-техническая инспекция начнет следить за состоянием крыш и фасадов нежилых зданий с помощью двух квадрокоптеров. Соответствующее разрешение на выполнение полетов ГАТИ получила от комитета по транспорту на прошлой неделе.
Отмечается, что в хорошую погоду ГАТИ будет активно "летать" над городом для мониторинга содержания нежилых объектов, зон производства работ и территорий. Первый беспилотный летательный аппарат для подобного обследования ГАТИ начала использовать в 2019 году.
Кроме того, начальник ГАТИ Олег Зотов утвердил Порядок выполнения полетов беспилотных воздушных судов, согласовав его с городским Центром Единой системы организации воздушного пространства.
Ранее мы рассказывали, что БДТ в Петербурге может закрыться на ремонт на полгода.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все