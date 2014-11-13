ГАТИ обзавелась еще двумя беспилотниками для слежения за содержанием нежилых домов

В 2019 году ведомство начало использовать первый квадрокоптер.

Государственная административно-техническая инспекция начнет следить за состоянием крыш и фасадов нежилых зданий с помощью двух квадрокоптеров. Соответствующее разрешение на выполнение полетов ГАТИ получила от комитета по транспорту на прошлой неделе.

Отмечается, что в хорошую погоду ГАТИ будет активно "летать" над городом для мониторинга содержания нежилых объектов, зон производства работ и территорий. Первый беспилотный летательный аппарат для подобного обследования ГАТИ начала использовать в 2019 году.

Кроме того, начальник ГАТИ Олег Зотов утвердил Порядок выполнения полетов беспилотных воздушных судов, согласовав его с городским Центром Единой системы организации воздушного пространства.

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