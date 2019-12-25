БДТ в Петербурге может закрыться на ремонт на полгода

Предыдущий ремонт проводился в период с 2011 по 2014 гг.

Основное здание Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова может снова закрыться на ремонт. Эту информацию "Фонтанке" подтвердили несколько источников.

Сроки работ еще окончательно не определены – их будут обсуждать с представителями Минкульта.

После 20 марта в афише театра не значится ни одного спектакля на Большой сцене. По данным источника, ремонт начнется 15 марта и продлится не менее полугода.

Предыдущий ремонт в БДТ проводился в период с 2011 по 2014 гг. Теперь планируется устранить замечания и ошибки, выполненные рабочими в прошлый раз.

Ранее мы писали, что ремонт эскалатора изменит режим работы станции метро "Парк Победы".

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