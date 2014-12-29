Ремонт эскалатора изменит режим работы станции метро "Парк Победы"

Новый график вступит в силу с 11 марта. Ограничения продлятся два месяца.

С 11 марта на станции петербургского метрополитена "Парк Победы" начинается ремонт эскалатора, который изменит график работы наземного вестибюля. Об этом сообщила пресс-служба городской подземки.

Работы продлятся два месяца – с 11 марта до 14 мая. Вход в вестибюль будет ограничен по рабочим дням с 8:00 до 8:40.

В подземке предупредили горожан, что 3 и 4 апреля вестибюль будет полностью закрыт на вход и выход. Пассажиров просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Ранее мы писали, что для пригородов Петербурга разработали линии надземного метро.

Фото: Piter.TV