В Петербурге открывается автомобильный кинотеатр на проспекте Непокоренных

Кинотеатр обещает работать ежедневно.

В субботу, 12 июня, в Калининском районе Петербурга заработает автомобильный кинотеатр "Фара", об этом сообщила пресс-служба сети "Кино-сити".

Автокино откроется во дворе бизнес-центра на проспекте Непокоренных, 17 корпус 4. Отмечается, что кинотеатр будет работать ежедневно, сеансы будут стартовать в 23.00 и завершаться около трех часов ночи в зависимости от продолжительности фильмов. Кино на большом экране можно будет смотреть из салона своего автомобиля, звук будет передаваться в машину посредством радиопередатчика на специальной частоте. В репертуар уличного кино войдут фильмы последних лет, судя по афише на сайте киноцентра, в ближайшие дни зрителей ждут картины "Пышка", "За бортом", "Темные воды", "Лофт".

Организаторы автокино отметили, что в один момент на парковке смогут находится 50 автомобилей, обслуживать водителей будут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

Ранее мы писали, что кинотеатры в Петербурге возобновили продажу билетов.

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