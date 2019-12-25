При этом кинотеатры будут открываться на поздних этапах ослабления режима самоизоляции.

В четверг, 14 мая, стало известно о том, что кинотеатры в Петербурге возобновили продажу билетов. Об этом сообщается на официальной страничке сети кинотеатров "Мираж синема".

Известно, что кинотеатр запустил продажу сертификатов на киносеансы. Отмечается, что соответствующие билеты можно будет использовать на любой киносеанс и в любом кинотеатре сети.

В пресс-службе пояснили, что сертификаты являются одной из антикризисных мер. Планируется, что кинотеатры заработают на самых поздних этапах ослабления ограничительных мер во время пандемии.

Напомним, что ограничительные меры из-за COVID-19 продлены до 31 мая.

Ранее мы сообщали о том, как собираются данные по внебольничной пневмонии в Петербурге.

Фото:pixabay