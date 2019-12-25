В Петербурге с субботы возобновят работу парки аттракционов под открытым небом

Находиться на территории парка нужно будет в маске.

В Петербурге вновь сняли часть ограничительных мер. Изменения в постановление правительства города №121 внес губернатор Александр Беглов.

С 8 августа откроются для посетителей парки аттракционов, расположенных под открытым небом. Горожане должны быть в масках, за исключением нахождения непосредственно на аттракционе. В парке аттракционов могут одновременно находиться не боле 50% посетителей от предельной заполняемости. В Смольном напомнили, что для возобновления деятельности организация должна обеспечить безопасное пребывание там и получить уникальный QR-код.

Также будет разрешено проведение на улицах спортивных, культурных и зрелищных мероприятий при условии, что петербуржцы будут в масках и будут соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

В постановлении уточняется, что пускать граждан в торговые и торгово-развлекательные центры без средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук запрещено.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что фуд-корты заработают в торговых центрах Петербурга не раньше 16 августа.

Фото: Piter.TV