Фуд-корты заработают в торговых центрах Петербурга не раньше 16 августа

Сейчас они закрыты или работают на вынос.

Петербургские торговые центры работают с 27 июля, однако фуд-корты в них либо вовсе закрыты, либо имеют право работать только навынос. На странице у губернатора Петербурга скопилось множество вопросов на этот счет.

Как пояснили в Комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга, ограничения на работу предприятий общепита в торговых центрах действуют до 16 августа. В торговых центрах отмечают, что как только им разрешат снова вести традиционную работу, они сразу подготовят фуд-корты к открытию с учетом всех требований Роспотребнадзора.



В "МЕГА Парнас" и "МЕГА Дыбенко", которые находятся на территории Ленобласти, к докорановирусным правилам свои фуд-корты не вернули. Там кафе и рестораны могут использовать не больше 50% своих посадочных мест, а столы должны быть на расстоянии 1,5 метров друг от друга. Посуда должна быть одноразовой, либо многоразовой, но вымытой в посудомойке при 95 градусах.

Ранее Роспотребнадзор не выявил нарушений у ТЦ и ТРК Петербурга.

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