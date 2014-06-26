В Москве с 13 июня закрывают фудкорты и зоопарки

Меры пришлось ввести из-за резкого скачка количества заболевших коронавирусом.

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице новые ограничительные меры. Часть москвичей выйдет на работу только 20-го июня. Документ был опубликован на официальном сайте мэра 12-го июня.

С 13 июня работодателям рекомендуется перевести на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников, в частности граждан старше 65 лет и людей с заболеваниями. При определении количества работников, которые перейдут на "удаленку" не будут учитываться привившиеся от коронавируса.

С 15 по 19 июня 2021-го года вводятся нерабочие дни с сохранением заработной платы. Ограничения не распространяются не на все организации.

С 13 по 20 июня приостанавливают свою работу фудкорты, детские игровые комнаты, зоопарки. Кафе и рестораны с 23:00 до 06:00 работать не будут, так же как и ночные клубы, караоке. Исключение составляет еда на вынос.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 6701 случаев заболевания коронавирусом.

Фото: Piter.TV