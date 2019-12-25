Торговые центры Петербурга просят открыть фуд-корты с 30% заполняемостью

В обмен на послабления инициаторы обещают контролировать заполняемость залов и вакцинировать 60% своих работников.

Руководители торговых центров и предприятий общепита попросили правительство Петербурга и Роспотребнадзор открыть фуд-корты. В своем письме представители бизнеса предлагают продавать еду и напитки навынос, а также возобновить прием клиентов с загрузкой зала от 30 до 50%.

Также предприниматели просят отменить запрет на работу "островков" в ТРК и ТЦ. В обмен на послабления авторы письма обещают контролировать заполняемость залов и вакцинировать 60% своих работников.

Фуд-корты в Петербурге закрыли в середине июня, что привело к потере тысячи рабочих мест.

Ранее стало известно, что в Петербурге обсуждают идею открытия фуд-кортов.

Фото: Piter.tv