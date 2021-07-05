В Петербурге обсуждают идею открытия фуд-кортов

По словам специалиста, с Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле уже ведутся согласования, чтобы фуд-корты смогли работать в формате ресторанов.

Работу петербургских фуд-кортов на время пандемии предлагают изменить. Как сообщил "Петербургскому Дневнику" председатель Санкт-Петербургского регионального отделения "Деловой России" Дмитрий Панов, с инициативой выступили предприниматели.

По словам Панова, с Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле уже ведутся согласования, чтобы фуд-корты смогли работать в формате ресторанов. У людей за столиками заказы будут принимать официанты, приносить готовую еду также будут они.

Тогда не будет очередей, никто не толпится у касс. Дмитрий Панов, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения "Деловой России"

Фуд-корты в петербургских торговых центрах закрыли 17 июня по постановлению правительства Петербурга.

Фото: Piter.tv