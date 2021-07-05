В Петербурге обсуждают идею открытия фуд-кортов

Работу петербургских фуд-кортов на время пандемии предлагают изменить. Как сообщил "Петербургскому Дневнику" председатель Санкт-Петербургского регионального отделения "Деловой России" Дмитрий Панов, с инициативой выступили предприниматели.
По словам Панова, с Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле уже ведутся согласования, чтобы фуд-корты смогли работать в формате ресторанов. У людей за столиками заказы будут принимать официанты, приносить готовую еду также будут они.
Тогда не будет очередей, никто не толпится у касс.
Дмитрий Панов, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения "Деловой России"
Фуд-корты в петербургских торговых центрах закрыли 17 июня по постановлению правительства Петербурга.
Фото: Piter.tv
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