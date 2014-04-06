Петербургские предприниматели поговорят с властями о введенных ограничениях

Они хотят задать все волнующие вопросы после длинных выходных.

Предприниматели Петербурга хотят обсудить с местными властями новые ограничения, которые начнут действовать в городе с 17 июня из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Переговоры планируется провести после длинных выходных. Об этом пишет РБК Петербург.

В частности, руководитель РОО "Содействие малому бизнесу" Янина Гришина потребует от властей статистику привитых и числу госпитализаций в городе. Таким образом, она хочет убедиться, что решение о введении очередных ограничений действительно обосновано, а не то, что власти Петербурга просто "переполошились" вслед за Москвой.

Исполнительный директор объединения "Рестоград" Александр Ружинский также считает необходимым поговорить с правительством о введенных ограничениях – уточнить требования и добиться компромиссов.

По словам Ружинского, фуд-корты и фуд-холлы и так дольше других оставались закрытыми и только недавно начали компенсировать простой. Он заявил, что Роспотребнадзор против введения ограничений работы на вынос и доставку.

Новые ограничения вступят в силу в Петербурге с 17 июня. Они коснутся работы фуд-кортов, детских комнат, заполняемости кинотеатров и пр. Подробнее можно прочитать в материале Piter.TV.

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